"Pour une autre modernité", une rétrospective Farid Belkahia au Centre Pompidou à Paris

Farid Belkahia (1934-2014) est considéré comme l’un des principaux fondateurs de la modernité artistique marocaine et plus largement arabe.

L’exposition Pour une autre modernité consacrée à l’œuvre de Farid Belkahia est visible jusqu’au 19 juillet 2021 au Centre Pompidou à Paris. Il s’agit d’une rétrospective qui regroupe en 146 œuvres les différentes époques de l’artiste : période pragoise et expressionniste, peau, Ecole de Casablanca, cuivre… et ouvre un dialogue entre héritages passés et avant-garde.