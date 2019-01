Nyaruach, la chanteuse sud-soudanaise qui vit dans un camp de réfugiés au Kenya

Elle a fui la guerre civile dans son pays et vit dans un camp de réfugiés dans le nord du Kenya. A 35 ans, Nyaruach a connu le pire et s’accroche à la vie en chantant. Artiste et féministe, elle veut inspirer les femmes du Soudan du Sud et d’ailleurs.

Nyaruach, chanteuse sud soudanaise. (Tania Campbell Golding)