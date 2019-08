Nigeria : les fondeurs d’Igun Street veulent récupérer leurs bronzes

Le site d’Igun Street au Nigeria est mondialement connu pour ses artisans et artistes travaillant le métal.

Classé au Patrimoine culturel de l'Unesco, le site d’Igun Street au Nigeria est connu mondialement pour ses artisans et artistes travaillant le métal. Le pays, qui réclame depuis des années des bronzes volés au siècle dernier et exposés dans les musées du monde entier, est prêt aujourd’hui à un compromis pour les récupérer



Sept photos d’Akintunde Akinleye et une de Pius Utomi Ekpei illustrent ce propos.