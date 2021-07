Le Musée des Confluences à Lyon redonne ses couleurs à l’Afrique

Statuettes, masques, parures, vêtements, décoration murale, photos, tableaux… les nombreux objets présentés dans l’exposition "Une Afrique en couleurs" évoquent l’usage de la polychromie et son importance dans la culture africaine.

"Les amateurs d’art africain ont toujours privilégié les formes et la plastique des objets, au détriment de la couleur, quitte à faire disparaître les pigments, ou les tissus. Or le continent africain compte de très bons coloristes, depuis les peintures rupestres jusqu’aux œuvres contemporaines", déclarent Manuel Valentin, commissaire de l’exposition, et Maïning Le Bacquer, cheffe de projet de l’exposition Une Afrique en couleurs, qui se tient jusqu’au 22 août 2021 au Musée des Confluences à Lyon.

"Longtemps, les arts du continent africain ont été noirs. Man Ray, Picasso ou Leiris les ont admirés comme des ‘fétiches’, pour leur plastique, leur puissance graphique mais jamais pour leurs couleurs. (…) L’exposition Une Afrique en couleurs montre combien la pensée et l’esthétique du continent donnent vie aux pigments. Elle est une invitation à changer nos regards et comprendre notre méprise à ne pas avoir considéré la couleur comme une véritable dialectique", précise Hélène Lafont-Couturier, directrice du Musée des Confluences.