Le Musée de la Toile de Jouy présente l’exposition "Fibres africaines"

Dédiée aux textiles africains, cette rétrospective met en lumière des pièces d’exception reflétant l’histoire du continent.

Présentée au Musée de la Toile de Jouy jusqu’au 5 septembre, "Fibres africaines" réunit deux collections privées exceptionnelles : celle d’Anne Grosfilley, anthropologue et auteure de plusieurs ouvrages de références sur l’histoire des étoffes, et celle de l’Espace Culturel Gacha, partenaire de la Fondation Jean-Félicien Gacha au Cameroun, sélectionné par l’historien de l’art, Danilo Lovisi.

"Fibres africaines" raconte la production des étoffes marquée par des savoir-faire précis, des matières originales et des motifs élaborés. Elle permet de découvrir des œuvres d’un point de vue historique, économique et technique et questionne les enjeux de cette filière pour perpétuer un artisanat faisant l’objet de savoir-faire transmis de génération en génération.