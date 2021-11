Le livre "Oh! AfricArt" décrypte les œuvres de 52 artistes plasticiens contemporains

"Oh! AfricArt" fait suite à l’émission du même nom dédiée à l'art contemporain africain. Ce programme coproduit par Tim Newman et Sonia Perrin et présenté par Elizabeth Tchoungui, journaliste et écrivaine franco-camerounaise, a été diffusée en 2021 sur France Télévisions, TV5Monde et Lumni.fr.

Loin d’une vision occidentale, le livre Oh! AfricArt (Editions du Chêne) est une mise en lumière de la foisonnante création artistique du continent africain. Il présente un corpus éclectique de réalisations qui se font le reflet d’inspirations et de revendications portées par des peintres, photographes, plasticiens contemporains dans une sélection panafricaine. A travers les fiches explicatives écrites par Elizabeth Tchoungui, chaque œuvre réalisée au XXIe siècle, majoritairement il y a moins de dix ans, est expliquée et remise dans son contexte de création. En voici quelques exemples.

1 | 8 "Princesses", 2015-2016 - Dalila Dalléas Bouzar DALILA DALLEAS BOUZAR, COURTESY OF GALERIE CECILE FAKHOURY, ADAGP, PARIS 2021 / PHOTO : GREGORY COPITET

2 | 8 "Destroyer II", 2020 - Pamela Phatsimo Sunstrum COURTESY OF PAMELA PHATSIMO SUNSTRUM AND GOODMAN GALLERY

3 | 8 "Ça va aller", 2016-2019 - Joana Choumali JOANA CHOUMALI

4 | 8 "The Pink Background", 2020 - Amoako Boafo AMOAKO BOAFO, COURTESY OF MARIANE IBRAHIM

5 | 8 "Soldier of Love", 2020 - Billie Zangewa COURTESY OF BILLIE ZANGEWA ET GALERIE TEMPLON

6 | 8 "Onghulungubu Hai Pwa Makiya/Elders (grandmothers) Always Have Wise Things to Say", 2019 - Tuli Mekondjo COURTESY OF TULI MEKONDJO AND GUNS & RAIN

7 | 8 "La Fausse Pomme de Dieu", 2020 - Sadikou Oukpedjo SADIKOU OUKPEDJO, COLLECTION CENTRE POMPIDOU – MUSEE NATIONAL D’ART MODERNE, COURTESY OF GALERIE CECILE FAKHOURY / PHOTO : GREGORY COPITET