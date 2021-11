La revue "The Eyes" interroge par la photographie la notion d'"afropéanité"

Entre revue indépendante engagée – sans publicité – et livre d’art bilingue français/anglais, "The Eyes" explore dans son dernier numéro intitulé "B-SIDE" ce que signifie d’être "afropéen", à la fois noir et européen.

Fondée en 2013, The Eyes décrit les enjeux culturels et sociétaux à travers le prisme de la photographie. Le numéro 12 sorti en novembre 2021 interroge la possibilité d’une "fusion" de l’Afrique et de l’Europe, et plus particulièrement de cet "entre-deux" caractéristique des identités diasporiques à travers une approche décalée – notamment inspirée par le domaine musical.

"Inventée au début des années 1990 par le groupe Zap Mama, l’afropéanité trouve ses racines dans le domaine musical, et c’est donc assez naturellement que nous y puisons l’inspiration pour ce numéro", déclare dans son introduction Taous Dahmani, historienne de la photographie et rédactrice dans The Eyes.

Intitulé B-SIDE, ce numéro donne carte blanche à Johny Pitts, photographe et auteur britannique qui dirige la revue en ligne Afropean.com et a écrit Afropean : Notes from Black Europe (éditions Penguin Random House, 2020). "Pour moi qui était une personne à la peau brune grandissant en Europe, le néologisme afropéen, apparu dans les années 1990, semblait célébrer de multiples allégeances culturelles, mais suggérait également une façon de me penser et de penser ma communauté́ qui était entière et sans division."

Au long de ses 240 pages, The Eyes présente une sélection de livres fondateurs et de revues pionnières, les textes de nombreux collaborateurs sur l’afropéanité, un entretien avec le légendaire producteur de dub Mad Professor qui a popularisé les faces B dans la musique britannique, des playlists… et plusieurs portfolios d’artistes internationaux, dont franceinfo Afrique présente dix extraits.