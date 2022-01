La Galerie 38 présente à Casablanca les dernières œuvres de Mohamed Hamidi, l’artiste qui a fait entrer l’art marocain dans la modernité

Avec "Hamidi, ici et maintenant", le célèbre peintre marocain présente un ensemble de toiles inédites, toutes réalisées lors de sa résidence à la galerie, spécialement pour cette exposition-événement.

L’exposition Hamidi, ici et maintenant est visible jusqu’au 10 janvier 2022 à la Galerie 38, à Casablanca. Avec ses dernières œuvres, Mohamed Hamidi propose une vision synthétique et moderne de son travail grâce à l’usage de nouvelles techniques, de peinture cellulosique et de découpes.

En parallèle à cet événement est sortie aux éditions Skira Paris une monographie écrite par Michel Gauthier, critique d’art et conservateur au Centre Pompidou, qui retrace l’ensemble de l’œuvre et du parcours du peintre marocain.