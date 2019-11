L'exposition "The Rumble in the jungle" fait revivre le plus grand match de boxe du XXe siècle entre Ali et Foreman

Cette rencontre entre Mohamed Ali et George Foreman s'est déroulée le 30 octobre 1974 à Kinshasa, au Zaïre, devenu depuis la République démocratique du Congo (RDC).

L'exposition The Rumble in the jungle retrace la rencontre entre les deux boxeurs américains, Mohamed Ali et George Foreman. Ce combat a changé l'histoire de la boxe et inspire encore de très nombreux artistes américains et africains. Ce match fut la première marche vers l'art de nombreux peintres et photographes congolais. Affiches, photos d'archive, bande dessinée, peintures, sculptures et œuvres créées spécialement pour cet évènement sont présentées par B'ZZ jusqu'au 28 novembre 2019 à la salle de boxe Boxing Beats en Seine-Saint-Denis.

Boxing Beats est un club de boxe anglaise situé à Aubervilliers, fondé et dirigé par l’ancien champion de France Saïd Bennajem. Plus qu’une école de boxe, cette salle historique de la banlieue parisienne accompagne les sportifs et les jeunes dans l’accomplissement de leurs démarches scolaires et professionnelles.

"Je voulais choisir un lieu qui consolide la mémoire de Mohamed Ali. Le Boxing Beats est l'endroit idéal. De nombreux champions en sont sortis", explique Bruno Scaramuzzino, créateur du label artistique B’ZZ dédié aux émergences et aux périphéries. Lequel soutient des artistes qui n’ont pas la "chance de", qu’ils viennent d’Afrique, des banlieues ou du coin de la rue…

B’ZZ a été créé pour faire œuvre de mémoire, présenter des artistes, fédérer des énergies et initier des dialogues entre le sport, la culture et la société. Deux galeries d’art et un studio créatif lui sont rattachés.