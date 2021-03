L'Egypte donne un grand spectacle pour marquer l'arrivée des pharaons au nouveau musée du Caire

C'est finalement le 3 avril 2021 que se déroulera l'immense parade qui conduira les momies royales égyptiennes de l'actuel musée de la place Tahrir au tout nouveau complexe du Musée national de la civilisation égyptienne. Le transfert des momies, initialement programmé à la fin de l'année 2020, avait été annulé pour cause d'épidémie de Covid-19.

Toutes les festivités du Nouvel an avaient été supprimées afin d'éviter des regroupements de foule. La nouvelle date, fixée au 3 avril, a été annoncée officiellement jeudi 18 mars par le ministère du Tourisme et des Antiquités. Cela semble montrer que l'épidémie est jugée contenue par les autorités.

The Pharaohs’ Golden parade!

An unrivalled event where 22 Mummies will cross the streets of Cairo from the Egyptian Museum in Tahrir Square to the National Museum for Egyptian Civilization in Fustat

The world is waiting for the 3rd of April 2021. #Egypt pic.twitter.com/DzFcCXOfu6