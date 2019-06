En Tunisie, Sabiha Ayari fait perdurer l'art millénaire des potières de Sejnane

Cet artisanat vieux de 3500 av. J.-C., transmis par des générations de femmes, a été inscrit au Patrimoine immatériel de l'humanité de l'Unesco fin 2018.

La journaliste Caroline Nelly Perrot et le photographe Fethi Belaid de l'AFP sont partis à Sejnane, rencontrer Sabiha Ayari et ces potières tunisiennes qui maîtrisent un savoir-faire ancestral et assurent la pérennité d'objets d'une beauté indémodable.