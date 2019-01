EN IMAGES. En Ouganda, un festival de Street Art célèbre la culture hip-hop et met à l'honneur les femmes africaines

L'Afri-Cans Street Art Festival 2018 s'est tenu au skatepark de Kitintale, un lieu construit en 2009 dans la banlieue ouvrière de Kampala, la capitale ougandaise. Cette manifestation permet à la jeunesse d'oublier l'ennui et la pauvreté et aux artistes de rue d'y célébrer l'art du graffiti.

Pendant les festivités, les rues de Kitintale se remplissent des odeurs de nourriture et du son des DJs. Les murs et les façades des maisons comme des toiles vierges se recouvrent de peintures murales aux couleurs vives.

En Ouganda, ce festival permet aux skateboarders, aux musiciens, aux danseurs et aux graffeurs venus de divers pays du continent (Kenya, Tanzanie, Rwanda, Zambie) mais aussi du Canada et d'Europe de se rencontrer, de créer une communauté autour d'une passion commune, la culture hip-hop. Cette manifestation permet aux participants d'échanger leurs points de vue sur leur travail. Et tous espèrent secrètement que leur art leur permettra de changer de vie.

Surnommé comme le célèbre "pirate des Caraïbes" interprété par Johnny Depp, Sparrow est breakdancer, photographe, graffeur et le fondateur de cet événement. Cette seconde édition célèbre les femmes car il explique sur bartosblog : "Nous devons tous beaucoup aux femmes de notre vie et c'est notre chance de les honorer." Comme les hommes, les femmes africaines veulent aujourd'hui plus de pouvoir et plus d'autonomie.

12 photos de Robin Letellier prises fin novembre 2018 pendant le festival illustrent ce propos.