En Côte d'Ivoire, la galerie d’art contemporain LouiSimone Guirandou présente deux expositions 100% en ligne

Simone Guirandou-N’Diaye, historienne de l’art, a créé en 2015 un nouvel espace pour les artistes avant-gardiste africains. En raison de la pandémie de coronavirus, les expositions sont visibles sur internet.

Dans le cadre de la 13e édition de la foire d'art contemporain FNB Art Joburg (du 6 au18 novembre 2020), la galerie LouiSimone Guirandou propose l’exposition Racines. Les artistes Dimbeng (Côte d’Ivoire), Nù Barreto (Guinée Bissau) et N’Doye Douts (Sénégal) abordent à travers leurs œuvres les thèmes du déracinement, de la séparation et des souffrances de l’exil. "L’abandon et le renoncement sont des sujets abordés au même titre que l’espoir et la volonté d’une vie meilleure", explique la galerie.

Nù Barreto et deux autres artistes, Ablade Glover (Ghana) et Sess Essoh (Côte d'Ivoire), sont aussi présentés par la galerie à l’occasion de la 5e édition d'ART X Lagos, la foire d'art internationale d'Afrique de l'Ouest (du 6 au 22 novembre 2020).

9 œuvres illustrent ce propos.