De l’ordinaire à l'extraordinaire avec "Chikokoko", de l'artiste zimbabwéen Wallen Mapondera

L'exposition de Wallen Mapondera à la Galerie Mitterrand à Paris tire son nom d'une sorte de marelle africaine appelée Pada.

La première exposition personnelle de Wallen Mapondera, intitulée Chikokoko (Little pleasures that counts/Petits plaisirs qui comptent), est visible jusqu’au 29 mai à la Galerie Mitterrand à Paris.

Né en 1985 au Zimbabwe, Wallen Mapondera vit et travaille aujourd’hui en Afrique du Sud. Artiste multidisciplinaire, il utilise plusieurs médiums – peinture, dessin, sculpture et installations – pour créer des œuvres dont les plus connues sont ses sculptures murales en carton et textile.

Au sujet de ses dernières toiles inspirées par un jeu pour les enfants, il déclare : "Mon projet initial était d’identifier, de commenter, et d’encourager les choses simples qui apportent du plaisir dans la vie. Au fur et à mesure du travail, j’ai dépassé la surface et l’ordinaire. J’ai réalisé que le chikokoko pouvait être à la fois simple et extraordinaire."

Dans les légendes ci-dessous, l’artiste commente son travail.