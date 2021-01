Christie’s Paris accueille la foire d’art contemporain africain 1-54

Avec ce partenariat déjà initié à Londres en 2020, la célèbre maison de vente aux enchères réaffirme son engagement auprès de la nouvelle scène artistique africaine.

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l’édition 2021 de la foire 1-54 qui devait se tenir à Marrakech a été annulée. Touria El Glaoui, la fondatrice de cet événement, a donc décidé d’organiser cette manifestation pour la première fois en France.

Dans un entretien au magazine La Revue, elle déclare à propos du marché de l’art contemporain africain : "Je ne pense pas qu’il soit en plein boom. Il s’agit plutôt d’une croissance graduelle et les prix appliqués continuent d’être relativement inférieurs en comparaison aux autres marchés. L’attention soudaine que lui accorde le marché de l’art international est méritée et le résultat d’un travail hardi mené par des institutions et des individus issus du continent africain pendant plus d’une décennie. L’ouverture d’espaces d’art commerciaux en Afrique, que ce soit des maisons de vente aux enchères, des foires d’art, galeries et autres ont grandement contribué à la croissance de ce marché et renforcé sa pérennité."

Les œuvres des artistes représentés par 19 galeries internationales sont visibles dans les salons de Christie’s Paris, du 20 au 23 janvier. FranceinfoAfrique vous en présente huit.