Carte blanche à l'artiste Francisco Vidal à la foire d'art contemporain africain AKAA

Pour son édition 2019, la foire Also Known As Africa invite le peintre au Carreau du Temple à Paris.

Invité d'AKAA (Also Known As Africa), la foire d'art contemporain africain qui se déroule du 9 au 11 Novembre 2019 à Paris, Francisco Vidal est né au Portugal en 1978 d'un père angolais et d'une mère capverdienne. Le peintre a suivi des études à l'école d'arts visuels de la Mamaus de Lisbonne et a obtenu une maîtrise d'art à l'université Columbia de New York en 2010.

"L'artiste s’inspire de son expérience de la diaspora, en examinant les récits et les identités qui émanent de son éducation hybride et multiculturelle", explique Namalimba Coelho, la commissaire de la Carte blanche d'AKAA. Il utilise différentes techniques comme la calligraphie, la sérigraphie et la peinture. Ses œuvres grand format sont réalisées sur du papier ou des toiles faites à la main, où se mêlent diverses influences : cubisme, motifs africains, culture hip-hop et street art.

Son travail questionne l'histoire coloniale, le travail, les conflits, la violence, le discours postcolonial, les frontières et les diasporas. Aujourd'hui, Francisco Vidal vit et travaille entre Luanda en Angola et Lisbonne au Portugal.

Au Carreau du Temple, où a lieu la manifestation, l'artiste s’empare des murs et des sols de l'espace AKAA UNDERGROUND, laboratoire d’échanges et de pratiques artistiques.