Avec l’exposition "Face to Face", six artistes ouvrent un dialogue pour confronter le public aux réalités sociales des Etats-Unis.

Suite au meurtre de George Floyd, le 25 mai 2020 et au mouvement Black Lives Matter, l’exposition donne la parole à six artistes de la jeune scène afro-américaine.

L’exposition "Face to Face" est visible jusqu’au 15 janvier 2022 à la 193 gallery à Paris.

"Un dialogue se crée entre ces six artistes de la jeune garde afro-américaine, dont le travail aborde plusieurs thématiques qui font écho à cette nécessité de ne plus rester silencieux et dans l’attente passive d’une égalité raciale aux Etats-Unis, proclamé depuis l’Emancipation en 1863. Que ce soit par l’approche du portrait et de l’autoportrait, dans la poésie d’un collage, dans la force d’un slogan ou par l’exploration d’un nouveau médium digital, ces six talents à leur manière nous invitent à participer à cette lutte pour l’égalité" déclare Victoria Mann, curatrice de l'exposition et directrice de la foire AKAA.