Avec "Année Zéro", l’artiste congolais Mega Mingiedi Tunga questionne la société africaine à la Chaufferie-HEAR de Strasbourg

Dans le cadre de la saison Africa2020, la Chaufferie, la galerie d’exposition de la Haute école des arts du Rhin (HEAR) à Strasbourg accueille les dessins-collages de Mega Mingiedi Tunga.

Mega Mingiedi Tunga est né en 1976 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le solo show Année Zéro que lui consacre la Chaufferie-HEAR de Strasbourg est visible jusqu’au 31 octobre 2021.

"Les dessins de Mega Mingiedi interrogent le monde qui l’entoure, proche et lointain, qu’il regarde depuis la ville où il a grandi et choisi de vivre, Kinshasa. Ses récits graphiques minutieux, entre cartographies et bande dessinée, plongent au cœur de l’histoire qui hante et des possibles de l’existence. Les situations ordinaires qu’il amplifie créent une poésie concrète, labyrinthique. (…) Mega Mingiedi dessine et raconte des mondes possibles, spéculatifs au cœur du monde actuel", déclare Jean-Christophe Lanquetin, enseignant atelier scénographie-HEAR.

Les douze œuvres ci-dessous sont commentées par l’artiste.