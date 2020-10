"Africa 21e siècle", un autre regard sur la photographie

Loin de l’héritage colonial et de ses représentations lourdes de stéréotypes, ces images marquent une nette rupture avec une photographie trop souvent réduite au seul regard occidental sur le continent africain.

Découpé en quatre rubriques (Villes hybrides, Zones de liberté, Mythe et mémoire et Paysages intérieurs), le livre Africa 21e siècle (Editions Textuel) du commissaire d’expositions et journaliste britannique Ekow Eshun nous donne à découvrir les regards de 51 artistes sur leur continent.

10 photos illustrent ce propos.