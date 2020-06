Africa 2020 : rendez-vous en décembre !

Le Covid-19 a bouleversé le calendrier de l'événement dont les organisateurs préparent la tenue pour décembre 2020.

La saison Africa2020 devait démarrer le 1er juin par le concert de sa marraine, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, à la Philharmonie de Paris. La pandémie liée au Covid-19 a tout chamboulé. Mais "ce n’est que partie remise" pour sa commissaire générale, l’architecte sénégalaise N’Goné Fall, et son équipe. L’événement, initié par le président français Emmanuel Macron et lancé au Nigeria, se tiendra de décembre 2020 à juillet 2021 sur l'ensemble du territoire français.

"Nous avons tout remis à plat dès la fin mars 2020, quand il nous est apparu évident que cette saison ne pourrait avoir lieu, dans les dates annoncées il y a près de deux ans. Car il n’était pas question d’annuler ce projet", explique N’Goné Fall dans une tribune publiée dans Jeune Afrique.

"Regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain"

La saison, dont N’Goné Fall précisait "le sous-titre" à franceinfo Afrique en février, n'est rien d'autre qu' "une invitation à regarder et à comprendre le monde d’un point de vue africain" et celle-ci est plus que jamais d’actualité, selon sa commissaire générale. "Avec le Covid-19, l’esprit de la saison Africa2020 est encore plus vivace. Les dates de la saison ont changé, pas son essence", écrit-elle dans les colonnes de Jeune Afrique.

"Durant ces semaines de confinement et de télétravail, détaille la commissaire générale dans son texte, nous avons tous gardé le cap et nous nous sommes concentrés sur l’essentiel. (...) Le chantier de reconstruction de l’agenda est toujours en cours pour reprogrammer plus de 400 projets pédagogiques, culturels, scientifiques et entrepreneuriaux sur tout le territoire français. C’est un travail collectif, qui se fait en bonne intelligence avec tous les partenaires, à l’image de cette saison."

Africa 2020, qui "n’est pas une saison culturelle" insiste N'Goné Fall, est "centrée sur l’innovation dans les arts, les sciences, la technologie, l’économie et l’entrepreneuriat". "Cette saison est panafricaine, pluridisciplinaire et axée sur le contemporain", résume-t-elle à franceinfo Afrique.

Une saison loin d'être éphémère

Sa programmation s'articule autour de cinq grandes thématiques aux intitulés "volontairement poétiques, souligne N'Goné Fall, qui sont ceux que nous considérons comme les défis du XXIe siècle". En d'autres termes, cette saison est l'expression du "regard de la société civile africaine sur (ces) défis en partant du principe que toutes les populations du monde ont les mêmes, puisque nous vivons sur la même planète."

Ces thèmes sont déclinés à travers des projets qui sont "obligatoirement une collaboration entre une structure, ou une ou des personnalités du continent, (...) en partenariat avec une structure en France pour éviter une vision française de l'Afrique qui, nous Africains, ne nous intéresse absolument pas". "Nous aussi, poursuit N'Goné Fall, on en a marre des gens qui nous disent 'mais j'ai une sensibilité africaine'. (...) Tous ces fantasmes liés à l'Afrique, c'est cela aussi qu'on essaie de casser (...)"

La programmation inclut également des projets du ministère de l’Education nationale, "un partenaire stratégique". "C’était important d’avoir cet aspect diffusion des connaissances et donc d’avoir l’Education nationale à nos côtés. Si on veut en finir avec les clichés, il faut commencer avec les tout-petits d’où ces partenariats entre professeurs, écoles et classes (africains et français) qui vont continuer après la saison. C’est l’héritage d’Africa 2020. Des outils pédagogiques seront créés et serviront par la suite à raconter des choses plus réalistes par rapport à l’histoire de l’Afrique", indique N’Goné Fall.

La saison Africa2020, conçue par "une bande de fous furieux extrêmement enthousiastes" notait en février N'Goné Fall avec un large sourire, devrait (finalement) arriver, au terme d'une année particulièrement éprouvante.