“Comme on a l’habitude de le dire, nous deux c’est une fusion, une complémentarité”. Brut a suivi les frères jumeaux Cédric Tchinan et Franc Ezan à l’occasion de leur exposition “Babi est doux” à la 193 Gallery de Paris.

“On retrouve notre vécu dans notre travail”

“On a grandi dans un milieu assez atypique et insolite qu’est l’orphelinat. On retrouve notre vécu dans notre travail et aussi dans celui de Franck qui parle d’identité, de la différence”.

Du 22 mars 2022 au 28 mai, Cédric Tchinan et Franc Ezan, frères jumeaux et artistes plasticiens étaient à la 193 Gallery de Paris à l’occasion de leur exposition “Babi est doux”.

“Depuis la Côte d’Ivoire on a toujours été ensemble. Plus on est ensemble et plus il y a de la force”. Originaires de Côte d’Ivoire, c’est la première fois que les deux artistes exposent leurs œuvres dans une galerie française.

Bien que complémentaires, ils expliquent en quoi leurs créations restent différentes. “Chacun à son écriture. Nos écritures se rejoignent un peu, mais il y a des différences. Et il y a beaucoup de ressemblances !”