Côte d'Ivoire : LouiSimone Guirandou Gallery présente "Découvertes", son exposition de l'été

"Découvertes" est une exposition collective de six artistes remarqués par la galerie au cours de l'année 2021.

Franck Ezan, Bara Sketchbook, Cédric Tchinan, Nampemanla, Obodjé et Z The Rat sont les six artistes présentés à Abidjan à la LouiSimone Guirandou Gallery jusqu’au 28 août.

"Cette exposition collective devient le théâtre de la naissance et de l’évolution des liens qui se créent entre les œuvres et celui qui les regarde, entre les artistes dont les univers se rencontrent, s'entrecroisent et s'entrechoquent pour présenter un panorama d’histoires atypiques et offrir une expérience visuelle et humaine enrichissante" confie la galerie.