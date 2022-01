Avec "La Nage de l’éléphant", le photographe François-Xavier Gbré poursuit sa lecture du développement économique et urbain de la Côte d’Ivoire

A travers ses photographies d’architectures à l'abandon et d’espaces oubliés à Abidjan, François-Xavier Gbré se confronte au changement, à l'essor économique, aux grands travaux d'urbanisation et aux traces d'une Côte d'Ivoire de l'entre-deux.

Visible jusqu’au 19 février 2022 à la Galerie Cécile Fakhoury d'Abidjan, l’exposition La Nage de l'éléphant réunit un ensemble d’œuvres réalisées au cours des deux dernières années par François-Xavier Gbré. Le photographe continue son exploration des territoires de la Côte d’ivoire et questionne ainsi l’évolution du pays.

"En prise avec le temps et la géographie, son travail convoque le langage de l’architecture comme témoin de mémoire et des changements sociaux. Des vestiges coloniaux aux paysages redéfinis par l’actualité, il explore des territoires et revisite l’Histoire (…) Dans le large corpus de photographies inédites que l’artiste dévoile dans l’exposition La Nage de l’éléphant, la ville d’Abidjan tient encore et toujours une place symbolique, tant elle est la vitrine du pouvoir en place", déclare la galerie.