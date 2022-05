Justice : ouverture du procès Yemenia 626, 13 ans après le crash

Le visage et le sourire de Bahia Bakari, survivante du crash du vol Yemenia Airways 626, ne laissent en rien imaginer le drame qu'elle a vécu. C'est la seule rescapée du crash. "On peut parler de miracle, vu que tout le monde n'aurait pas survécu, et que j'étais assez jeune", confiait-elle sur France Ô, en juin 2019. Elle avait en effet 12 ans en juin 2009, en embarquant à Paris avec sa mère, en direction des Comores.

Le procès s'ouvre lundi 9 mai

Après une première escale au Yémen, 153 personnes, dont 66 Français, embarquaient alors dans un nouvel appareil, plus ancien. À l'approche de Moroni (Comores), où il devait atterrir, l'avion s'est abîmé en mer. Dans une mer houleuse et sans gilet de sauvetage, Bahia Bakari a attendu les secours durant 11 heures. Elle a fini par être localisée, et repêchée. Le procès contre la compagnie nationale yéménite s'ouvre lundi 9 mai, 13 ans plus tard, à Paris. Les familles souhaitent des réponses.