"Kwata Saloon" : la peinture vitaminée du Camerounais Ajarb Bernard Ategwa s’expose à Paris

La coiffure en tant que source de liens sociaux est au centre des dernières toiles d’Ajarb Bernard Ategwa.

Kwata Saloon, exposition d’Ajarb Bernard Ategwa, est visible jusqu’au 28 septembre 2021 à la galerie Afikaris à Paris. Elle présente des scènes au sein des salons de coiffure éphémères qui apparaissent chaque année au Cameroun entre novembre et décembre, au moment des fêtes de fin d’année.

Le jeune peintre camerounais rend ici hommage à la vie quotidienne, à une pratique culturelle traditionnelle où hommes et femmes de tous âges et de milieux sociaux différents partagent l'instant d'un moment bien-être et convivialité.