CAN 2022 : six morts et des dizaines de blessés en marge de Cameroun-Comores

Un important mouvement de foule a éclaté aux abords du stade de Yaoundé, provoquant au moins six morts et une quarantaine de blessés.

La soirée a viré au drame à Yaoundé. Alors que le Cameroun a péniblement éliminé les Comores lors du huitième de finale de la CAN 2022 dans un match rocambolesque (2-1), un mouvement de foule aux abords du stade a entrainé la mort d'au moins six personnes, d'après des informations de l'agence Associated Press (AP), qui cite le gouverneur de la région centrale du Cameroun, Naseri Paul Biya. On dénombrerait au moins une quarantaine de blessés. "Certains sont grièvement blessés", a expliqué à AP Olinga Prudence, infirmière à l'hôpital Messassi, où ont été amenés les blessés. "Nous allons devoir les évacuer dans un hôpital spécialisé".

L'incident s'est déclenché aux portes du stade alors que la foule peinait à pénétrer dans l'enceinte d'une capacité de 60 000 places, mais remplie à 80% à cause du Covid-19. Or, plus de 50 000 personnes auraient tenté d'y entrer.

La CAF ouvre une enquête

Face à l'ampleur de l'incident, la Confédération africaine de football (CAF) a vite communiqué sans confirmer le nombre de morts, mais en affirmant mener une enquête : "La CAF a pris connaissance de l'incident survenu ce lundi soir 24 janvier 2022 au Stade d'Olembé (...). Nous sommes en communication constante avec le gouvernement camerounais et le comité d'organisation local. Sur les directives du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, le Secrétaire Général, Veron Mosengo-Omba a rendu visite aux supporters à l'hôpital de Yaoundé."