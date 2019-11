La jeunesse post-colonisation en République de Haute-Volta vue par le photographe Sanlé Sory

De nombreux pays africains ont obtenu leur indépendance en 1960. Sanlé Sory a été le témoin privilégié de ce changement.

Ibrahima Sanlé Sory, l'un des grands portraitistes africains, est longtemps resté dans l'ombre des célèbres photographes maliens Seydou Keïta ou Malick Sidibé. Depuis, il a gagné une notoriété internationale et est exposé dans les musées et galeries de Paris, Londres ou New York.

Jusqu'au 21 décembre 2019, la A.galerie à Paris présente ses clichés qui ont su capturer un certain âge d’or de cette période.