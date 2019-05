Disparition de Français au Bénin : situation inquiétante après la découverte d'un corps

Depuis le 1er mai, deux touristes et leur guide ont disparu dans le nord du Bénin. Ce dimanche 5 mai, les nouvelles sont inquiétantes. "Le sort de ces deux Français, disparus depuis maintenant cinq jours, suscite une vive inquiétude. Il s'agit de deux hommes et selon une source sécuritaire locale, la piste de l'enlèvement se précise", rapporte le journaliste Hugues Huet, en direct du Quai d'Orsay, à Paris.

Un corps criblé de balles retrouvé

"On a retrouvé aussi un corps, criblé de balles, dans le parc de la Pendjari. Il s'agirait de celui du guide qui accompagnait les deux Français. Sa mort a été confirmée par l'association des guides béninois", poursuit le reporter. Et de remarquer : "Un événement suscite tout particulièrement l'inquiétude des autorités : le véhicule des Français a été retrouvé calciné de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. Or, ce pays est en proie à des troubles croissants depuis maintenant quelques années." De son côté, le Quai d'Orsay reste très discret sur cette affaire. "Il ne confirme ni ne dément ces informations", précise encore Hugues Huet.