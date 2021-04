Burkina Faso : trois Européens et un Burkinabé portés disparus après une attaque dans l'est du pays

Madrid a confirmé mardi 27 avril la disparition au Burkina Faso de deux Espagnols après l'attaque contre une patrouille anti-braconnage survenue la veille. La patrouille circulait dans l'est du pays, accompagnée de formateurs et journalistes occidentaux. Selon des sources locales et sécuritaires consultées par l'AFP, un Irlandais et un Burkinabé ont également disparu après cet assaut, mené entre les villes de Fada N'Gourm et Pama. Trois blessés sont également à déplorer.

Les deux Espagnols et l'Irlandais portés disparus sont "des journalistes-formateurs travaillant pour le compte d'une ONG qui œuvre pour la protection de l'environnement", selon une source sécuritaire.

Des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes

L'attaque a été menée par des hommes armés circulant à bord de deux véhicules pick-up et d'une dizaine de motos, selon les sources sécuritaires, qui ont précisé que des armes et du matériel, dont deux pick-up et un drone, avaient été emportés par les assaillants.

Plusieurs prises d'otages étrangers ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes. D'abord concentrées dans le nord du pays, limitrophe du Mali, les exactions attribuées à des groupes jihadistes, dont le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaïda et l'Etat islamique au grand Sahara (EIGS), ont ensuite visé la capitale et d'autres régions, notamment l'est et le nord-ouest.