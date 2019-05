Sahel : le premier témoignage des anciens otages

Sur le perron du palais présidentiel burkinabé, les visages sont fermés. Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, les deux anciens otages français, sont apparus face à la presse pour la première fois, en compagne de l'ex-otage sud-coréenne libérée en même temps qu'eux. "Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer, a tout d'abord expliqué Laurent Lassimouillas. On voulait présenter nos condoléances tout de suite à ces familles, parce que nos pensées sont ambivalentes par rapport à tout ce qui nous arrive."

Attendus en France dans l'après-midi

Au cours du sauvetage des deux touristes français, enlevés le 1er mai dans le parc de la Pendjari, au Bénin, deux soldats ont en effet perdu la vie. Laurent Lassimouillas a aussi eu un mot pour le guide des deux français, tué lors de l'enlèvement par les ravisseurs, ainsi que pour les autorités qui ont organisé l'opération de la libération. Les deux ex-otages sont attendus sur le sol français en fin d'après-midi, samedi 11 mai.

