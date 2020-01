Bénin : le vodoun revit à Porto-Novo

Le vodoun est né dans l'ancien royaume africain du Dahomey, au sud-ouest de l'actuel Bénin. Aujourd'hui, dans la capitale économique du pays, les lieux liés à ce culte animiste ancestral renaissent.

A Porto-Novo de nombreux édifices religieux – mosquées, églises, temples – cohabitent depuis des siècles. Mais depuis quelques années, les places et bâtiments liés à la "religion" vodoun (vaudou en Haïti, voodoo pour les anglais...) sont peu à peu réhabilités dans l'espace public. En décembre 2019, la journaliste Delphine Bousquet et le photographe Yanick Folly de l'AFP se sont rendus sur place au Bénin. Et Yanick Folly a suivi la "parade annuelle du 10 janvier", qui célèbre le vodoun, lors de la quatrième édition du Festival culturel et cultuel international de Porto-Novo (4 -12 janvier 2020).