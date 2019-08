Au moins 37 morts dans des combats intercommunautaires au Tchad

L'Est du pays est régulièrement en proie à des conflits entre éleveurs arabes et agriculteurs autochtones ouaddaïens qui se disputent les terres et pâturages.

Une vue aérienne de plusieurs propriétés dans la région de Ouadda, au Tchad, le 22 mars 2019. (AMAURY HAUCHARD / AFP)