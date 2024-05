Un Algérien disparu depuis 26 ans retrouvé vivant séquestré chez son voisin

C'est une histoire qui fait le tour du monde, relatée par des médias français et algériens, mais aussi partagée massivement sur les réseaux sociaux par des comptes indiens, américains ou encore mexicains. En Algérie, un homme porté disparu il y a 26 ans a été retrouvé séquestré chez son voisin ont annoncé les autorités algériennes mardi 14 mai. L'homme âgé de 45 ans aujourd'hui avait disparu en 1998, alors qu'il avait une vingtaine d'années sans laisser aucune trace.

Plusieurs médias algériens ont relaté cette histoire incroyable. D'après le site d'information algérien TSA, "tout commence en 1999, quand Omar, alors âgé alors d’à peine 20 ans, disparaît mystérieusement, ne laissant aucune trace derrière lui". Les années passant, "de tristesse et de chagrin, la maman du porté disparu finit par rendre l’âme", explique le journal, mais "un quart de siècle plus tard, coup de théâtre ! Une mystérieuse publication postée sur les réseaux sociaux en 2024 fait revivre des vieux souvenirs, et surtout l’espoir de retrouver Omar sain et sauf."

Enfermé dans un enclos de bétail

"Ce dernier serait séquestré depuis tout ce temps par un individu habitant la commune d’El Guedid (Djelfa), où habite la famille de la victime, indique visiblement le post mis en ligne par un proche du présumé kidnappeur", explique TSA. D'après le quotidien national El Khabar, les proches du disparu se sont alors mis en marche pour tenter de retrouver Omar, et en croisant des indices ils ont fini par fouiller la maison d'un gardien qui possède du bétail.

La famille s’est notamment "rappelé qu’après la disparition de leur enfant, le chien de la victime qui sentait vraisemblablement l’odeur de son maître, ne quittait pas le seuil de la maison du kidnappeur, avant que le chien ne disparaisse aussi", rapporte le site Maghreb Emergent.

C'est finalement dans le foin que la famille aurait fini par découvrir Omar. Des proches, cités par des médias, ont affirmé que l'homme pouvait pendant sa captivité voir et entendre les membres de sa famille à travers une ouverture dans l'enclos "mais était incapable de crier ou de fuir à cause d'un sort que son ravisseur lui avait jeté". Le parquet indique dans un communiqué partagé par la radio M que le suspect, un employé municipal local de 61 ans a été arrêté et "sera présenté au parquet immédiatement après la fin de l'enquête". Le ministère public assure en outre que "l’auteur de ce crime odieux sera poursuivi avec toute la rigueur requise par les lois de la République".