DIRECT. Guerre d’Algérie : Emmanuel Macron reçoit ce matin des harkis pour "ouvrir le chantier de la réparation"

#PRIMAIRE_ECOLOGISTE "C'est une belle affiche, et je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté", glisse sur franceinfo Julien Bayou après la victoire au premier tour de la primaire écologiste de Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts s'est également "réjoui" de la mobilisation autour de cette primaire : "Non seulement on a battu un record d'inscrits, mais en plus ces gens sont allés massivement voter."