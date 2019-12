"Mon terrain de jeu est en train de changer" : Mike Horn témoigne du changement climatique après avoir frôlé la mort en Arctique

Après avoir failli mourir de faim et d'épuisement sur la banquise et être resté bloqué trois semaines dans les glaces de l'Arctique, l'aventurier Mike Horn a accosté en Norvège le 30 décembre. Il assure que le changement climatique est de plus en plus visible en Arctique.

Mike Horn et Borge Ousland après leur sauvetage, le 8 décembre 2019. (ETIENNE CLARET / AFP)