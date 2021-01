Afrique du Sud : les filets anti-prédateurs, une menace pour la survie des requins

La province du KwaZulu-Natal est l'une des principales destinations du tourisme balnéaire du pays.

Chaque année, plus de six millions de visiteurs sont recensés dans la province du KwaZulu-Natal. Pour préserver les baigneurs d’éventuelles attaques de requins et sauvegarder l’industrie du tourisme implantée sur le front de mer, les autorités sud-africaines ont mis en place un système de filets. Mais ce dispositif suscite des nombreuses critiques de la part des écologistes et des professionnels de la mer.

10 photos de Michele Spatari illustrent ce propos