Afrique du Sud : les combats de Desmond Tutu, décédé à l'âge de 90 ans

Desmond Tutu était un rire, une danse ainsi qu’un franc-parler légendaire mis au service de la défense des droits de l’homme et de l’égalité entre les blancs et les noirs. "On va être humain tous ensemble, noirs et blancs", déclarait-il. L'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu est décédé à l’âge de 90 ans, dimanche 26 décembre. Le combat qu’il a mené toute sa vie a fait sa renommée - et pour lequel il obtient le Prix Nobel de la paix en 1984.



Proche de Nelson Mandela



Il a également suscité l’admiration de nombreuses personnalités comme le Dalaï Lama. C’est aux pires heures de l’apartheid, le système de ségrégation en Afrique du Sud, que Desmond Tutu acquiert sa notoriété. Il a notamment organisé des marches pacifiques, a soutenu Nelson Mandela quand il était prisonnier. Desmond Tutu a aussi été celui qui l’a accueilli à la tribune, quand ce dernier a été élu président en 1994. Les autres combats de l'homme de foi ont été la lutte contre l'homophobie et pour le suicide assisté.