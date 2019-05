Afrique du sud: la Nation arc en ciel en péril

L’Afrique du Sud renouvelle ce mercredi ses députés. Parmi les sujets de campagne, il y a celui des étrangers. Ces dernières années et ces derniers mois, la Nation Arc-en-ciel a connu de nombreuses attaques, notamment contre des ressortissants zimbabwéens. Le sujet est sensible et il est exploité par certains candidats. Reportage Caroline Dumay et Stefan Carstens.