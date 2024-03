Afrique du Sud : ces Français qui ont tout plaqué pour une vie de rêve dans la savane

Des Français ont fait le choix de s'installer à l'autre bout du monde sous le soleil, dans des lieux exceptionnels et qui font rêver. Mardi 12 mars, direction l'Afrique du Sud pour les rencontrer.

Il y a dix ans, Sophie Vaillant était courtière sur les marchés financiers à Paris. Son mari, Ludovic, travaillait dans l'immobilier. Lassés de la grisaille et du bruit, ils ont tout plaqué pour s'installer en Afrique du Sud, dans une réserve où vivent des millions d'animaux sauvages. Le couple de Français a vu les choses en grand, dépensant toutes leurs économies pour acheter l'Esiweni, un hôtel de luxe perché sur les hauteurs de la réserve. Ils y vivent avec leur fille, Adèle. Un changement de cadre, pour une meilleure qualité de vie.



Une adaptation culturelle et professionnelle

Sans aucune expérience dans l'hôtellerie, ils ont pris la tête de l'établissement haut de gamme. Seize employés y travaillent pour seulement cinq chambres à 600 euros la nuit, activités et repas compris. "On est d'une culture différente, on ne vient pas d'Afrique du Sud. Il a fallu apprendre à travailler et bien communiquer ensemble", explique Ludovic. Sa femme, Sophie, gère la partie hôtellerie. Tombés amoureux de la savane, les hôteliers ne rentrent que de temps en temps en France.