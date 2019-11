Abidjan : une île flottante construite à base de déchets plastiques

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Comment préserver l'environnement en luttant contre la pollution des plastiques ? C'est la question que s'est posée Eric Becker, un Français. Au départ, ce dernier voulait simplement confectionner un bateau de voyage à base de déchets, avant de finalement avoir une autre idée, celle de "construire un coin de villégiature à partir de la pollution de la lagune" d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, explique-t-il.

Une structure de 1 000 m2

La lagune à Abidjan ressemble à une décharge à ciel ouvert. Grâce à son île, le Français redonne vie aux bouteilles plastiques en les utilisant comme flotteurs. Une façon de réutiliser pas moins de plusieurs centaines de milliers de bouteilles. Sur cette structure de 1 000 m2, on peut trouver un grand pont circulaire, des bungalows ou encore un bar-restaurant. Pendant six ans, il a récupéré les bouteilles et autres déchets qui polluaient la lagune pour construire son petit paradis.

