VIDEO. Le Bamyan Ski Club

En 2010, un journaliste suisse en reportage en Afghanistan tombe amoureux des montagnes de Bamiyan (tristement célèbres pour leurs Bouddhas géants détruits par les talibans en 2001) et se met en tête d’y fonder une école de ski.

Sept ans plus tard, deux skieurs afghans participent pour la première fois aux championnats du monde à Saint-Moritz et s’entraînent pour les prochains Jeux olympiques d’hiver. Le Bamyan Ski Club organise aussi la 7e édition de son étonnante course annuelle : l’Afghan Ski Challenge.

Rassembler grâce au sport une société divisée

En nous racontant cette histoire d’amitié entre deux pays dont le principal point commun est d’avoir des montagnes, le journaliste Vincent Nguyen nous propose un autre visage de l’Afghanistan.

Celui d’une génération tournée vers l’avenir et la paix, qui aspire à rassembler, grâce au sport, une société divisée. Et aussi à démontrer au monde entier − et en premier lieu aux Afghans eux-mêmes − que ce magnifique pays trop souvent considéré comme pauvre et arriéré n’est pas seulement un champ de bataille.

Un reportage de Vincent Nguyen, diffusé dans "Envoyé spécial" .