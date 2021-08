Vidéo Afghanistan : Eric Ciotti appelle à ne "pas abandonner Ahmad Massoud dans cette Bérézina"

"On n'abandonne pas Ahmad Massoud, on ne laisse pas 9 000 personnes massacrées", a déclaré Eric Ciotti député LR et candidat à la primaire de la droite, mardi 31 août sur franceinfo. Il fait partie des députés signataires d'une lettre envoyée à Emmanuel Macron pour demander l'envoi d'armes aux opposants aux talibans en Afghanistan alors que les derniers soldats américains sont partis lundi du pays après vingt ans de guerre.

"J'ai pris une initiative avec mes collègues parlementaires pour, quelque part, tenter de sauver l'honneur des démocraties occidentale dans cette Bérézina qui vient de se dérouler", se justifie Eric Ciotti.

"On a offert une victoire éclatante à l'islamisme, on a laissé se constituer un émirat islamique." Eric Ciotti député LR et candidat à la primaire de la droite sur franceinfo

Eric Ciotti veut mettre en avant les "gens qui résistent" comme "Ahmad Massoud dans la vallée du Panshir. Est-ce qu'on l'abandonne ? Est-ce qu'on laisse les 9 000 combattants qui sont autour de lui massacrés par les talibans ? Je propose qu'on reconnaisse Ahmad Massoud comme un interlocuteur. Je propose qu'on l'aide de façon logistique". Le député indique être en contact avec Ali Nazari, un porte-parole du fils du commandant Massoud, "qui va venir au mois de septembre à Paris".

Le député des Alpes-Maritimes estime qu'il est important qu'Ahmad Massoud et ses hommes "sentent que l'Occident ne démissionne pas face à l'islamisme". D'après lui, "ce qui se passe là-bas peut très vite offrir un encouragement très fort à tous ceux qui veulent s'engager dans une entreprise de destruction de notre civilisation, notamment dans certains de nos quartiers".