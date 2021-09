"Nous n'avons pas peur" : à Hérat, des Afghanes manifestent pour leurs droits

"Nous sommes ici pour réclamer nos droits et nous n'avons pas peur". Une cinquantaine de femmes ont manifesté jeudi 2 septembre à Hérat, en Afghanistan, avant la présentation du gouvernement du nouveau régime taliban.

"C'est notre droit d'avoir une éducation, du travail et la sécurité", ont chanté à l'unisson ces manifestantes, dont certaines brandissaient des pancartes appelant au respect des droits des femmes.

La manifestation se tenait à Hérat, capitale de l'Ouest afghan proche de la frontière iranienne, une ville connue pour être plutôt libérale en Afghanistan. Au moins une manifestante avait revêtu une burqa, quand les autres arboraient un simple voile masquant leurs cheveux, leurs oreilles et leur cou.

"No government will sustain without the women's support."

A clear call to the #Taliban and the world.

Today, the brave women of Herat in Afghanistan came to the streets. They drew their RedLines before the arrival of the Taliban, and now they defend what belongs to them.