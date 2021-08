Afghanistan : quels contrôles pour les rapatriés en France ?

Au centre d'une escorte serrée, un réfugié afghan retourne à sa garde à vue. Sa chambre d'hôtel vient d'être perquisitionnée, il a quitté sa résidence sans autorisation alors qu'il était sous surveillance administrative. Au total, cinq Afghans sont maintenus sous l'observation de la DGSI. Au centre de ce groupe, un homme suspecté d'avoir des liens avec les talibans. Au cours d'un convoi vers l'aéroport de Kaboul, il a en effet été vu en train de négocier avec les nouveaux chefs de l'Afghanistan.

Plus de 1 500 Afghans passés au crible

260 Français et Afghans venant de l'ambassade ont pu regagner la France, parmi lesquels se trouvait l'homme en question. Un journaliste franco-afghan, Mustafa Mohammad, l'a reconnu, et désigné aux autorités. "Il se cachait, il se faisait discret", résume-t-il. Entre Kaboul et Paris, les réfugiés afghans font l'objet d'une vérification. Tous sont ensuite criblés par les services de renseignement français. Plus de 1 500 Afghans ont déjà trouvé refuge en France depuis le début des exfiltrations.