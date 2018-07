Afghanistan: psychose à la rivière

Ce dimanche au Nord de Kaboul, plus d'une centaine d'écoliers ont été transportés d'urgence à l'hôpital.Tous pensaient avoir été contaminés par l'eau qu'ils ont bu. Ils racontent:

"J'ai senti une douleur soudaine à l'estomac. J'ai bu de l'eau et en quelques minutes j'ai eu mal au ventre et je me suis évanouie.



"J'ai bu de l'eau à l'école et je suis tombée malade. Je ne peux pas bouger et j'ai du mal à respirer".

Pourtant selon les autorités, les test sanguins des patients et les prélèvements des eaux locales n'ont rien donné. L'empoissonement de la rivière serait en fait une rumeur relayée par les mollahs dans les mosquées. Pour les medecins, les symptomes ressentis serait pyschologiques, le résultat d'une sorte de psychose collective.