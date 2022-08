Afghanistan : "Plus de la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire directe", alerte un porte-parole du CICR

Un an après le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, "on estime que plus de la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire directe", a alerté lundi 15 août sur franceinfo Lucien Christen, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le pays. "Toutes les franges de la population afghane sont touchées."

Pour faire face à cette "situation vraiment désastreuse", le CICR a vu son "budget largement augmenter" depuis fin 2021, avec "près de 200 millions de dollars" alloués à la "deuxième plus grosse opération" de l'organisation humanitaire "dans le monde à l'heure actuelle", explique Lucien Christen. "Donc oui, on se donne les moyens".

"Mais les organisations humanitaires ne pourront pas répondre indéfiniment aux besoins, qui sont énormes". Lucien Christen, porte-parole du CICR en Afghanistan à franceinfo

Lucien Christen rappelle donc que "les États et les agences de développement sont vivement encouragées à revenir investir en Afghanistan, pour éviter que la situation ne se dégrade".