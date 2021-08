Afghanistan : Martine Aubry "choquée" par les propos d'Emmanuel Macron, attend une réponse forte de l'Europe pour les réfugiés

"On aurait pu anticiper, aller plus vite" pour rapatrier les Afghans en danger, regrette la maire de Lille.

Un troisième vol doit arriver jeudi 19 août en France pour évacuer majoritairement des Afghans. La ville de Lille, parmi les communes volontaires pour accueillir les réfugiés, a dores et déjà pris en charge "cinq familles" a affirmé jeudi matin sur France Inter, la maire Martine Aubry. L'élue regrette toutefois le manque d'anticipation de la France et est revenue sur les propos d'Emmanuel Macron, qui l'ont "choquée".

"La France l'a fait, et c'est très bien, pour rapatrier un certain nombre d'Afghans qui ont travaillé pour le pays. Mais là maintenant, j'attendrai de l'Europe, non pas comme l'a dit le président, qu'elle ait une réponse robuste et coordonnée pour lutter contre les flux migratoires irréguliers mais qu'elle dise comment partager cet accueil, comme l'a dit Angela Merkel, la seule qui sauve, une fois de plus, l'honneur de l'Europe sur ces questions", expose Martine Aubry.

Les réfugiés afghans sont des "victimes"

Martine Aubry appelle à s'organiser. L'élue lilloise rappelle que la France a signé la convention internationale de Genève et que les réfugiés afghans sont des "victimes". "Organisons-nous et faisons en sorte de faire sortir les milliers de personnes qui sont en danger aujourd'hui !", interpelle l'ancienne ministre.