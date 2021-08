Afghanistan : le deuxième vol français d'exfiltrés de Kaboul s'est posé à Roissy mercredi soir

A son bord, plus de 200 personnes, dont un "nombre importants de femmes et d'enfants" afghans, selon le gouvernement.

L'évacuation de diplomates, d'autres expatriés et d'Afghans ayant travaillé avec l'armée et l'administration française en Afghanistan se poursuit à Kaboul, tombée aux mains des talibans dimanche. Un vol qui avait décollé dans la nuit de mardi à mercredi de Kaboul pour Abou Dhabi, a atterri à Roissy, mercredi 18 août au soir. A son bord, plus de 200 personnes, dont un "nombre importants de femmes et d'enfants" afghans, selon le gouvernement français.

Nous vous le devons.

Bienvenue. pic.twitter.com/QzTd1MKSGm — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2021

C'est la deuxième arrivée à Paris d'un vol du pont aérien mis en place par la France pour évacuer Français et Afghans du pays. Un premier vol lundi transportait principalement des Français. Le président de la République Emmanuel Macron a salué leur arrivée dans un tweet. "Nous vous le devons. Bienvenue", a-t-il écrit.

Un hébergement leur sera fourni

À leur arrivée, les Afghans exfiltrés sont pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et l'association France Terre d'Asile, qui ont tous deux refusé de fournir des précisions sur leurs lieux d'hébergement.

Les arrivants non vaccinés contre le Covid seront soumis à des tests de dépistages et devront respecter une quarantaine de 10 jours, ont précisé les autorités. De plus, une vaccination leur sera proposée.