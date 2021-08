Afghanistan : les vols commerciaux annulés à l'aéroport de Kaboul en raison du chaos

Les vols commerciaux ont été annulés à l'aéroport de Kaboul, alors que des milliers d'Afghans cherchent à fuir leur pays dans un chaos total, a annoncé l'autorité aéroportuaire de la capitale, lundi 16 août. Les talibans sont entrés dans la capitale, dimanche, provoquant l'évacuation des ressortissants étrangers et la panique dans une partie de la population. "Il n'y aura pas de vols commerciaux au départ de l'aéroport Hamid-Karzai, pour prévenir le pillage. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas à l'aéroport", a déclaré l'autorité aéroportuaire dans un message transmis à la presse.

L'Autorité afghane de l'aviation civile (ACAA) a par ailleurs invité toutes les compagnies a éviter l'espace aérien du pays, laissé aux militaires. Elle "conseille aux avions en transit de se dérouter" et ajoute que "tout transit dans l'espace aérien de Kaboul sera non contrôlé". Dans la foulée, Lufthansa et Air France ont annoncé éviter "jusqu'à nouvel ordre" le survol de l'Afghanistan. British Airways et Virgin Atlantic ont également précisé qu'elles "n'empruntaient plus l'espace aérien afghan".

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique à l'aéroport de Kaboul, lundi matin. Une foule formée d'Afghans et d'étrangers s'est massée jusque sur le tarmac, pour tenter de monter dans un avion et fuir le pays. Une vidéo, publiée par le patron d'une télévision locale, montre notamment des centaines de personnes courant près d'un appareil de transport militaire américain, et essayant de s'accrocher à ses flancs et ses roues.

Plusieurs ambassades occidentales se sont retranchées dans l'aéroport, pour coordonner l'évacuation de leurs ressortissants.