Afghanistan : les talibans prennent deux nouvelles capitales régionales dont Kunduz, sixième ville du pays

La nouvelle phase de l'offensive des talibans contre l'armée régulière afghane se confirme. Les insurgés se sont emparés de deux nouvelles capitales de provinces dans le nord du pays, dimanche 8 août : Sar-e-Pul et Kunduz. Cette dernière ville est la prise la plus importante des talibans depuis qu'ils ont débuté leur progression, en mai. Ils avaient déjà pris le contrôle de deux premières capitales provinciales vendredi et samedi.

Située à 400 kilomètres au nord de Kaboul, Kunduz est un carrefour entre la capitale de l'Afghanistan et le Tadjikistan voisin. Il s'agit par ailleurs de la sixième ville la plus peuplée du pays, avec plus de 260 000 habitants. Vendredi, le président tadjik avait assuré que les talibans contrôlaient l'intégralité des près de 1 300 kilomètres de frontière entre les deux pays.

"Les talibans ont atteint la place centrale de Kunduz, ils sont bombardés par l'aviation", a affirmé à l'AFP Abdul Aziz, un résident du centre de Kunduz. Une activiste locale, Parwina Azimi, affirme que l'administration et l'armée afghane se sont retirées dans des baraquements à trois kilomètres de la ville.

Le ministère de la Défense afghan affirme cependant que les troupes fidèles au gouvernement tentent de reprendre Kunduz, et que "certains endroits, dont la radio nationale et les bâtiments la télévision, ont été dégagés". Kunduz était déjà tombée aux mains des talibans en 2015 et en 2016, et avait été reprise deux fois.

D'autres grandes villes sous pression

Avec la prise dimanche de Kunduz et de Sar-e-Pul, et celle de Sheberghan samedi, les talibans contrôlent les capitales de trois provinces du nord de l'Afghanistan, une région pourtant historiquement rétive à leur contrôle.

Kandahar, dans le sud du pays, et Hérat, dans l'Ouest, deuxième et troisième villes du pays, sont aussi soumises à leur assaut depuis plusieurs jours, tout comme Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand, un des bastions des insurgés.

Le gouvernement afghan n'a pas réagi à ses pertes de ces derniers jours. Un porte-parole du Commandement central de l'armée américaine a affirmé, samedi à l'AFP, que "les forces américaines ont procédé ces derniers jours à plusieurs frappes aériennes" pour aider l'armée régulière afghane. Cela n'a visiblement pas suffi.